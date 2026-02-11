Ричмонд
Все композитные компоненты МС-21 теперь производятся из отечественных материалов

Эксперты успешно завершили масштабную работу по импортозамещению.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Самолет МС-21 теперь полностью оснащен композитными материалами отечественного производства. Это стало важным этапом в сертификации авиалайнера. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала Объединенной авиастроительной корпорации.

— Российская школа материаловедения еще раз показала готовность в короткие сроки разработать и поставить гражданскому авиастроению собственные композиты мирового уровня, — подчеркнул руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Эксперты успешно завершили масштабную работу по импортозамещению, очистив самолет от зарубежных материалов. Проведенные испытания показали надежность отечественных аналогов. Этот проект стал возможен благодаря сотрудничеству научных и сертификационных центров, которые сделали все необходимое, от расчетов и моделирования до финальных испытаний.