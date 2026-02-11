Все композитные компоненты МС-21 теперь производятся из отечественных материалов

Эксперты успешно завершили масштабную работу по импортозамещению, очистив самолет от зарубежных материалов. Проведенные испытания показали надежность отечественных аналогов. Этот проект стал возможен благодаря сотрудничеству научных и сертификационных центров, которые сделали все необходимое, от расчетов и моделирования до финальных испытаний.