Бутман рассказал, как его встретила публика в Латинской Америке

«Мы несем свое видение джаза, и это стирает границы и стереотипы о России. У нас играют молодые талантливые солисты и музыканты — это будущее российской культуры, будущее музыки и джаза. Уверен, что мы обязательно вернемся во все эти страны (Латинской Америки — ред.), тем более, что нам уже удалось наладить сотрудничество. Также мы побывали на концертах местных джазменов и остались под большим впечатлением! Обязательно пригласим музыкантов из Латинской Америки на наши фестивали в России — именно такой культурный обмен необходим миру прямо сейчас», — добавил он.