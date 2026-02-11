В 2025 году 696 омских компаний получили компенсацию расходов на охрану труда

В Омской области в 2025 году 696 организациям выплатили 220,5 млн рублей в качестве компенсации расходов на предупреждение производственного травматизма и профзаболеваний. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.
Финансирование охватило 17 направлений, включая проведение медосмотров, специальную оценку условий труда, приобретение средств индивидуальной защиты, обучение сотрудников и обеспечение лечебно-профилактическим питанием. Работодатели имели возможность вернуть до 20% взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и до 30% затрат на санаторно-курортное лечение людей предпенсионного возраста.
Данная программа остается действенным инструментом поддержки местных предприятий, вкладывающихся в безопасность труда.
Ранее «КП-Омск» рассказала, что на Зеленом острове начали одевать 16-метровое чучело Масленицы.