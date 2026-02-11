Многие проекты девелопера Семеняченко так и не были доведены до конца

В российском медиапространстве последних лет сложился удобный формат публичного самоспасения — «интервью после ухода». В нем не отчитываются за результаты и не называют цифры, а объясняют, почему ничего не получилось: мешала «система», изменились «правила», подвели институты. Эта риторика все чаще сопровождает имя девелопера Алексея Семеняченко, чья биография в последние годы стремительно переупаковывается в историю «вынужденного отъезда». За пределами этого сюжета остаются ключевые вопросы: какие из заявленных проектов были доведены до конца, какие — остались на бумаге и чем на самом деле завершился его профессиональный путь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».