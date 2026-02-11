Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скоро дома в Кишиневе начнут сыпаться: Как власти Молдовы умыли руки, переложив всю ответственность за возможные разрушения на жильцов

Власти рассчитывают, что переход на систему кондоминиумов в Молдове упростит управление домами.

Источник: Комсомольская правда

"Правительство Молдовы запускает программу регистрации многоквартирных домов как кондоминиумов на 2026−2028 годы. Реформа предусматривает обновление данных кадастра недвижимости, оформление прав собственности на общее имущество и уточнение записей в Реестре недвижимого имущества, пишет гражданский активист Сергей Добровольский.

Власти рассчитывают, что переход на систему кондоминиумов в Молдове упростит управление домами, облегчит создание ассоциаций собственников и повлияет на расчёт налога на недвижимость.

Давайте я вам расскажу, что на самом деле происходит. Правительство таким образом хочет снять с себя ответственность за состояние старого жилого фонда, а также не нести ответственность за новострои.

Все просто, жилой фонд в чрезвычайно запущенном состоянии. ЖЭК-и, это некие полудохлые ишаки которые жрут много, работают слабо, пристрелить жалко.

Денег у правительства нет на капитальные ремонты. У мэрии тем более. Откуда могут быть деньги у воров на благие дела?

Время идет, дома начнут сыпаться, наступит необходимость капитальных вложений и это очень опасная ситуация.

Как ее нивелировать и перевести ответственность на самих граждан? Да просто! Обязать их создать кондомимумов (Кондом и мумы, неправда ли знаковое сочетание).

Теперь вся ответственность по состоянию домов и прилегающих территорий будет лежать на плечах «администраторов».

А правительство или примэрия будут всего лишь выставлять условия, контролировать и наказывать в случае нарушений.

Согласитесь, прийти и напихать козлу отпущения куда легче, чем самим вкладываться и отвечать за действие/бездействие.

И да, запомните, обязательно появится еще какой-нибудь сбор. Без этого никак. Стричь овец, это святое.

Бить плетью и стричь, бить плетью и стричь. Другого они не умеют. Других управленцев у нас для вас нема. Остались одни гондон-минимумы".

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Красноречивее всей статистики и соцопросов: В Кишиневе в каждом подъезде каждого дома пустуют до половины квартир — люди уехали на заработки за границу.

У моих сограждан умерла надежда на то. что можно жить в этой стране, жить достойно, получать достойную зарплату, на то, что государство не считает тебя «быдлом» и лишь источником выкачивания налогов (далее…).

Молдова превращается в пустыню: Старшее поколение вымирает быстрее, чем в других странах, а молодёжь стремительно покидает родину, убегая от невыносимых условий жизни.

Центр демографических исследований провел очередной анализ — прогнозы неутешительны (далее…).

Делегация Молдовы на Мюнхенской конференции по безопасности: Мы готовы разрушить что угодно, даже собственное государство — и вам поможем.

Вместе с другими европейцами молдаване будут бороться с США (далее…).

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше