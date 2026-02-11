Скоро дома в Кишиневе начнут сыпаться: Как власти Молдовы умыли руки, переложив всю ответственность за возможные разрушения на жильцов

"Правительство Молдовы запускает программу регистрации многоквартирных домов как кондоминиумов на 2026−2028 годы. Реформа предусматривает обновление данных кадастра недвижимости, оформление прав собственности на общее имущество и уточнение записей в Реестре недвижимого имущества, пишет гражданский активист Сергей Добровольский.
Власти рассчитывают, что переход на систему кондоминиумов в Молдове упростит управление домами, облегчит создание ассоциаций собственников и повлияет на расчёт налога на недвижимость.
Давайте я вам расскажу, что на самом деле происходит. Правительство таким образом хочет снять с себя ответственность за состояние старого жилого фонда, а также не нести ответственность за новострои.
Все просто, жилой фонд в чрезвычайно запущенном состоянии. ЖЭК-и, это некие полудохлые ишаки которые жрут много, работают слабо, пристрелить жалко.
Денег у правительства нет на капитальные ремонты. У мэрии тем более. Откуда могут быть деньги у воров на благие дела?
Время идет, дома начнут сыпаться, наступит необходимость капитальных вложений и это очень опасная ситуация.
Как ее нивелировать и перевести ответственность на самих граждан? Да просто! Обязать их создать кондомимумов (Кондом и мумы, неправда ли знаковое сочетание).
Теперь вся ответственность по состоянию домов и прилегающих территорий будет лежать на плечах «администраторов».
А правительство или примэрия будут всего лишь выставлять условия, контролировать и наказывать в случае нарушений.
Согласитесь, прийти и напихать козлу отпущения куда легче, чем самим вкладываться и отвечать за действие/бездействие.
И да, запомните, обязательно появится еще какой-нибудь сбор. Без этого никак. Стричь овец, это святое.
Бить плетью и стричь, бить плетью и стричь. Другого они не умеют. Других управленцев у нас для вас нема. Остались одни гондон-минимумы".
