Daily Mail: независимые эксперты-криминалисты считают, что Курта Кобейна убили

В 1998 году режиссер Ник Брумфилд снял фильм «Курт и Кортни», в котором попытался сам докопаться до истины. Одно из интервью для картины дал лидер группы The Mentors Элдон Хоук, который заявил, что Кортни Лав заплатила за убийство Кобейна $50 тыс. и он даже знает, кто именно застрелил музыканта. Позже оказалось, что это последнее интервью Хоука, поскольку вскоре он попал под поезд. А Брумфилд пришел к выводу, что доказательств убийства Кобейна недостаточно, так что это было самоубийство. А Кортни Лав виновата в том, что для нее музыкант был уже «отработанным материалом» и она проявила мало заботы о нем.