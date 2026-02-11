Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик назвал регион, в котором резко потеплеет в четверг

Синоптик Сушков: в Воронежской области в четверг ожидается резкое потепление.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 11 фев — РИА Новости. Резкое потепление почти на 20 градусов ожидается в Воронежской области в четверг, в выходные будут плюсовая температура и осадки из-за циклона, надвигающегося с Атлантики, сообщил РИА Новости руководитель Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Сушков.

В ночь на среду в Воронеже температура опускалась до −21 градуса. Синоптик объяснил, что такая погода определялась антициклоном, который уходит на восток. Его заменяет циклон, который идёт из Атлантики.

«В четверг уже будет пасмурно и теплее, днем будет −3. А вот пятница, суббота, воскресенье — уже будет плюсовая температура, вот этот циклон принесет тепло, осадки в виде дождя, до +2 днем. Но это все продлится до понедельника», — сказал Сушков.

Во вторник на следующей неделе, по словам синоптика, температура воздуха снизится до −6 градусов днём и до −11 ночью, на дорогах возможна гололедица.