Синоптик назвал регион, в котором резко потеплеет в четверг

ВОРОНЕЖ, 11 фев — РИА Новости. Резкое потепление почти на 20 градусов ожидается в Воронежской области в четверг, в выходные будут плюсовая температура и осадки из-за циклона, надвигающегося с Атлантики, сообщил РИА Новости руководитель Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Сушков.
В ночь на среду в Воронеже температура опускалась до −21 градуса. Синоптик объяснил, что такая погода определялась антициклоном, который уходит на восток. Его заменяет циклон, который идёт из Атлантики.
«В четверг уже будет пасмурно и теплее, днем будет −3. А вот пятница, суббота, воскресенье — уже будет плюсовая температура, вот этот циклон принесет тепло, осадки в виде дождя, до +2 днем. Но это все продлится до понедельника», — сказал Сушков.
Во вторник на следующей неделе, по словам синоптика, температура воздуха снизится до −6 градусов днём и до −11 ночью, на дорогах возможна гололедица.