В Ростовской области увеличился спрос на услуги эвакуаторов

В январе 2026 года жители Ростовской области в целом на 37% чаще, чем в прошлом году, заказывали услуги по эвакуации транспорта. В Ростове-на-Дону показатель составил 16%. На рост спроса повлияли снегопады, говорится в исследовании Авито Услуг.