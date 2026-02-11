В Ростовской области увеличился спрос на услуги эвакуаторов

В январе 2026 года жители Ростовской области в целом на 37% чаще, чем в прошлом году, заказывали услуги по эвакуации транспорта. В Ростове-на-Дону показатель составил 16%. На рост спроса повлияли снегопады, говорится в исследовании Авито Услуг.
В частности, поиски эвакуаторов, готовых срочно выехать для погрузки и перевозки застрявшего в снегу транспорта, в январе по области выросли на 55%. В донской столице рост на услуги с подобным запросом увеличился на 39%.
Отдельно фиксировали вызовы эвакуаторов для транспортировки автобусов и микроавтобусов. В этом сегменте количество обращений оказалось на 53%, чем годом ранее. В Ростове-на-Дону спрос вырос на 27%.
Жители Дона также просили о перевозке грузовых авто, мотоциклов, снегоходов и квадроциклов.
Также уделялось внимание способам погрузки ТС. Например, жесткой сцепкой по области интересовались в 2,7 раза больше, чем прежде, а в Ростове этот запрос вырос в 3,5 раза. На 16% увеличилась востребованность частичной погрузки и кранов-
Подпишись на нас в MAX и Telegram.