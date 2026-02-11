Жителей Киева призвали запастись питьевой и технической водой

«Пока сохраняется низкая температура воздуха … призываем киевлян проверить и при необходимости пополнить запасы воды — питьевой и технической. Рекомендованная суточная норма на одного человека: три литра питьевой и 10−12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Украинское издание «Инсайдер.ua» 31 января со ссылкой на украинскую энергетическую компанию «Укрэнерго» сообщило о том, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что причиной стал технологической сбой в объединенной энергосистеме Украины, Румынии и Молдавии. Позднее аналитик института стратегических исследований Юрий Корольчук заявил о том, что дефицит мощности на Украине достиг 8 гигаватт.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.