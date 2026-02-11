Жителей Киева призвали запастись питьевой и технической водой

Украинское издание «Инсайдер.ua» 31 января со ссылкой на украинскую энергетическую компанию «Укрэнерго» сообщило о том, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что причиной стал технологической сбой в объединенной энергосистеме Украины, Румынии и Молдавии. Позднее аналитик института стратегических исследований Юрий Корольчук заявил о том, что дефицит мощности на Украине достиг 8 гигаватт.