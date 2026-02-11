В Крыму появится кодекс туриста в электронном и печатном виде

В Крыму появится кодекс туриста с рекомендациями для гостей региона. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Министерство курортов РК.
Документ будет содержать полезную информацию, которую следует учитывать перед поездкой на полуострова. Кодекс разместят в электронном формате на интернет-площадках и в чат-ботах Минкурортов. Печатные версии будут доступны в туристско-информационных центрах и отелях Крыма.
Напомним, Крым удержал пятое место в «золотой пятерке» лидеров Национального туристического рейтинга. Среди основных критериев оценки — объем туристического потока, уровень развития гостиничной инфраструктуры, доходность сферы гостеприимства, вклад в бюджет, уникальность и привлекательность региона, его продвижение в информационном пространстве.
Ранее мы писали, что туристическая отрасль Крыма за девять месяцев 2025 года принесла в бюджеты всех уровней более пяти миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.