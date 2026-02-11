Ричмонд
Парковку у «Торатау» закроют на время отправки гумконвоя

В центре Уфы почти на сутки перестанет работать стоянка возле Конгресс-холла.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на несколько часов закроют парковку возле Конгресс-холла «Торатау». По данным мэрии, парковка будет недоступна с восьми вечера 12 февраля до десяти утра 13 февраля.

По данным администрации, причина закрытия стоянки в формировании и отправке гуманитарного конвоя. Чтобы ничего не мешало колонне и никто не пострадал, стоянку решили временно перекрыть.

Городские власти обратились к автомобилистам с просьбой планировать маршрут заранее.

