Парковку у «Торатау» закроют на время отправки гумконвоя

В Уфе на несколько часов закроют парковку возле Конгресс-холла «Торатау». По данным мэрии, парковка будет недоступна с восьми вечера 12 февраля до десяти утра 13 февраля.
По данным администрации, причина закрытия стоянки в формировании и отправке гуманитарного конвоя. Чтобы ничего не мешало колонне и никто не пострадал, стоянку решили временно перекрыть.
Городские власти обратились к автомобилистам с просьбой планировать маршрут заранее.
