Главные новости к вечеру 11 февраля 2026 года

Лавров: мораторий ДСНВ сохраняется, пока США его соблюдают
Мораторий в отношении лимитов российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений сохраняется до тех пор, пока США также не будут превышать упомянутые лимиты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.
NYT: Белый дом готовится размещать новые ядерные боеголовки
С момента истечения 5 февраля срока действия СНВ-III между США и Россией прояснились две вещи: Вашингтон активно обдумывает возможность развертывания бóльшего количества ядерного оружия и готовится к проведению ядерных испытаний. Об этом пишет американская газета The New York Times.
Студент устроил стрельбу в колледже Анапы
17-летний студент, устроивший стрельбу в колледже Анапы, перед атакой опубликовал угрожающий статус в мессенджере. Жертвой стрелка стал охранник, не пустивший его вглубь здания, еще двое ранены. СК возбудил уголовное дело.
Песков усомнился насчет связи в зоне СВО через Telegram
Ситуацию, при которой блокировка мессенджера Telegram вызовет трудности в координации усилий российских военных, представить «трудно и невозможно», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения военных блогеров о сложностях из-за замедления мессенджера.
Европарламент одобрил кредит Украине на €90 млрд
Европейский парламент одобрил кредит Украине на €90 млрд, сообщила его председатель Роберта Метсола.