Главные новости к вечеру 11 февраля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 11 февраля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Лавров: мораторий ДСНВ сохраняется, пока США его соблюдают

Источник: Reuters

Мораторий в отношении лимитов российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений сохраняется до тех пор, пока США также не будут превышать упомянутые лимиты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

NYT: Белый дом готовится размещать новые ядерные боеголовки

Источник: Reuters

С момента истечения 5 февраля срока действия СНВ-III между США и Россией прояснились две вещи: Вашингтон активно обдумывает возможность развертывания бóльшего количества ядерного оружия и готовится к проведению ядерных испытаний. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Студент устроил стрельбу в колледже Анапы

Источник: РИА "Новости"

17-летний студент, устроивший стрельбу в колледже Анапы, перед атакой опубликовал угрожающий статус в мессенджере. Жертвой стрелка стал охранник, не пустивший его вглубь здания, еще двое ранены. СК возбудил уголовное дело.

Песков усомнился насчет связи в зоне СВО через Telegram

Источник: Reuters

Ситуацию, при которой блокировка мессенджера Telegram вызовет трудности в координации усилий российских военных, представить «трудно и невозможно», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения военных блогеров о сложностях из-за замедления мессенджера.

Европарламент одобрил кредит Украине на €90 млрд

Источник: Reuters

Европейский парламент одобрил кредит Украине на €90 млрд, сообщила его председатель Роберта Метсола.

