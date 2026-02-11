Ричмонд
Жительница Волгодонска получила обратно 200 тысяч, переведенных аферистам

Прокуратура через суд взыскала с жителя Магнитогорска 200 тысяч рублей в пользу обманутой пенсионерки.

Источник: Комсомольская правда

Пожилая жительница Волгодонска лишилась крупной суммы после того, как попалась на уловки телефонных аферистов. Под воздействием обмана 84-летняя женщина перевела на неизвестный счет 200 тысяч рублей. В итоге было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Во время следствия выяснилось, что похищенные деньги оказались на счету жителя Магнитогорска. Прокуратура Волгодонска провела проверку и вступилась за права старушки. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании с владельца счета деньги.

Суд полностью поддержал требования прокуратуры. И все 200 тысяч рублей были возвращены законной владелице.

