Жительница Волгодонска получила обратно 200 тысяч, переведенных аферистам

Пожилая жительница Волгодонска лишилась крупной суммы после того, как попалась на уловки телефонных аферистов. Под воздействием обмана 84-летняя женщина перевела на неизвестный счет 200 тысяч рублей. В итоге было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Во время следствия выяснилось, что похищенные деньги оказались на счету жителя Магнитогорска. Прокуратура Волгодонска провела проверку и вступилась за права старушки. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании с владельца счета деньги.
Суд полностью поддержал требования прокуратуры. И все 200 тысяч рублей были возвращены законной владелице.
