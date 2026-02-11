Жительница Волгодонска получила обратно 200 тысяч, переведенных аферистам

Пожилая жительница Волгодонска лишилась крупной суммы после того, как попалась на уловки телефонных аферистов. Под воздействием обмана 84-летняя женщина перевела на неизвестный счет 200 тысяч рублей. В итоге было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.