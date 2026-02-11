Ричмонд
Под Омском простятся с погибшим 25-летним разведчиком

Оператор БПЛА ушел на фронт добровольцем со срочной службы.

Источник: Комсомольская правда

11 февраля администрация Новоомского сельского поселения сообщила о смерти бойца Александра Бояркина. Молодой человек не дожил до 26 лет, погиб при выполнении задачи 15 декабря 2025 года. Участие в спецоперации сибиряк принимал с февраля 2022-го.

«По окончании прохождения обучения на оператора БПЛА был прикомандирован к разведке, где служил Родине и защищал семью», — рассказали о земляке представители районной администрации.

Александр родился в Омске, жил и учился в поселке Новоомский. Там окончил школу и сельхозтехникум. В 2021 году парень был призван в армию, срочную службу проходил в ракетных войсках в Приморском крае. 18 января 2022 года, еще до демобилизации, подписал контракт, уехал на учения в Белгород, а затем в зону СВО. Управление беспилотниками освоил в 2024-м, после чего и перешел в разведку.

Отпевание Александра Бояркина пройдет 16 февраля в 13:00 в храме поселка Новоомский. Затем на площади у местного Дома культуры состоится прощальная церемония.

Редакция «КП-Омск» соболезнует близким усопшего воина.

