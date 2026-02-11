Под Омском простятся с погибшим 25-летним разведчиком

Александр родился в Омске, жил и учился в поселке Новоомский. Там окончил школу и сельхозтехникум. В 2021 году парень был призван в армию, срочную службу проходил в ракетных войсках в Приморском крае. 18 января 2022 года, еще до демобилизации, подписал контракт, уехал на учения в Белгород, а затем в зону СВО. Управление беспилотниками освоил в 2024-м, после чего и перешел в разведку.