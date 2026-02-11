В Перми автобусы на маршрутах № 12 и № 54 станут больше

Ранее в 2026 году по одному автобусу добавили на маршруты № 11, № 33 и № 57. Также планируется увеличить количество рейсов на маршрутах № 1, № 4, № 10, № 13, № 14 и № 36, где пассажиропоток высокий. Эти изменения будут внедряться постепенно в течение первой половины года, по мере готовности перевозчиков и водителей. Информация о новом расписании будет публиковаться в группе департамента транспорта Перми во ВКонтакте.