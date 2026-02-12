Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект по очищению Ладоги начали готовить в Ленобласти

Всего федеральный проект затронет шесть регионов России.

Источник: Комсомольская правда

Ленинградская область начала подготовку федерального проекта «Чистая Ладога». Рабочая группа уже разрабатывает техническое задание на масштабное научное исследование водосбора и план первоочередных мероприятий, рассказали в пресс-службе региональной администрации.

— Состояние всего водоема и городских водозаборов напрямую зависит от того, какая вода поступает по притокам. Поэтому обследование начнут именно с рек и прибрежных зон, — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.

Ладожское озеро — крупнейший в Европе источник пресной воды. В него впадает больше сорока рек, а вытекает одна — Нева. Специалистам предстоит составить баланс загрязняющих стоков по всем населенным пунктам вокруг Ладоги и определить, какие меры нужно принимать в первую очередь, чтобы снизить нагрузку на озеро.

Инициативу Ленинградской области уже поддержал президент Владимир Путин. Федеральный проект затронет шесть регионов России. Первую межрегиональную встречу по «Чистой Ладоге» планируют провести в начале июня — прямо на берегу озера, в бухте Владимирской.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше