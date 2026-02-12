Проект по очищению Ладоги начали готовить в Ленобласти

Ладожское озеро — крупнейший в Европе источник пресной воды. В него впадает больше сорока рек, а вытекает одна — Нева. Специалистам предстоит составить баланс загрязняющих стоков по всем населенным пунктам вокруг Ладоги и определить, какие меры нужно принимать в первую очередь, чтобы снизить нагрузку на озеро.