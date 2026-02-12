Проект по очищению Ладоги начали готовить в Ленобласти

Ленинградская область начала подготовку федерального проекта «Чистая Ладога». Рабочая группа уже разрабатывает техническое задание на масштабное научное исследование водосбора и план первоочередных мероприятий, рассказали в пресс-службе региональной администрации.
— Состояние всего водоема и городских водозаборов напрямую зависит от того, какая вода поступает по притокам. Поэтому обследование начнут именно с рек и прибрежных зон, — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.
Ладожское озеро — крупнейший в Европе источник пресной воды. В него впадает больше сорока рек, а вытекает одна — Нева. Специалистам предстоит составить баланс загрязняющих стоков по всем населенным пунктам вокруг Ладоги и определить, какие меры нужно принимать в первую очередь, чтобы снизить нагрузку на озеро.
Инициативу Ленинградской области уже поддержал президент Владимир Путин. Федеральный проект затронет шесть регионов России. Первую межрегиональную встречу по «Чистой Ладоге» планируют провести в начале июня — прямо на берегу озера, в бухте Владимирской.