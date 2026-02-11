В Москве создали удобную и менее болезненную систему протезирования бедра

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Московский изобретатель, руководитель направления «Остеоинтеграция» исследовательского центра «Моторика», резидента фонда Сколково (группа ВЭБ РФ) Андрей Синегуб стал лауреатом премии правительства Москвы за разработку системы протезирования бедра, более совершенной и менее болезненной по сравнению со стандартными протезами, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Система Синегуба призвана помочь в том числе и тем пациентам с тяжелыми травмами, которым трудно пользоваться обычным протезом ноги.
«Разработана инновационная отечественная остеоинтегративная система экзопротезирования бедра — альтернатива для 25% пациентов, неспособных использовать стандартные протезы с культеприемными гильзами. Технология значительно повышает качество жизни (на 78%), мобильность и комфорт, снижает осложнения», — отметили в пресс-службе.
Такая система особенно важна для раненых и больных, получивших особо тяжелые повреждения и испытывающих затруднения прт использовании обычного протеза. Как рассказал ТАСС сам лауреат, таких больных достаточно много — около четверти гражданских лиц после ампутации и около половины — военные. «Военная травма более сложная, когда в полевых условиях ампутация выполняется», — пояснил Синегуб.
В настоящее время помощь уже оказана первым пациентам, которые отозвались положительно, в частности, оценили возможность быстро снимать и надевать протез — за несколько секунд.
В ближней перспективе планируется клиническая апробация разработки в ведущих медицинских учреждениях столицы, организация серийного производства новых протезов, внедрения их в клиническую практику и включение в систему государственного обеспечения.
О премии и лауреатах.
Лауреатами премии правительства Москвы, как следует из материалов мэрии, стали 77 ученых, чьи разработки и исследования уже успели себя зарекомендовать на практике.
В 2025 году по предложению мэра размер одной премии был увеличен с 2 млн до 4 млн рублей. В случае присуждения награды научному коллективу премия делится поровну между его участниками, дипломы вручаются каждому из них. Неизменным осталось количество наград — 50, количество номинаций — 22, в том числе 11 номинаций в области исследований и столько же — в области разработок.
Премию молодым ученым в среду вручил мэр Москвы Сергей Собянин.