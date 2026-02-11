В Москве создали удобную и менее болезненную систему протезирования бедра

В 2025 году по предложению мэра размер одной премии был увеличен с 2 млн до 4 млн рублей. В случае присуждения награды научному коллективу премия делится поровну между его участниками, дипломы вручаются каждому из них. Неизменным осталось количество наград — 50, количество номинаций — 22, в том числе 11 номинаций в области исследований и столько же — в области разработок.