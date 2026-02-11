Более 234 тысяч омичей проверили репродуктивное здоровье за год

«Мужское бесплодие стали диагностировать все чаще. И это общемировая тенденция. Однако причина такого роста заключается, в первую очередь, в улучшении выявляемости этого заболевания. Ведь даже сама репродуктивная диспансеризация, как бесплатная медицинская услуга, появилась совсем недавно», — прокомментировали ситуацию в минздраве.