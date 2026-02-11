Более 234 тысяч омичей проверили репродуктивное здоровье за год

В Омской области подвели итоги репродуктивной диспансеризации за 2025 год. 11 февраля представители регионального министерства здравоохранения сообщили на пресс-конференции, что обследование прошли 234 672 человека. Программа действует с 2024 года, а с 2025-го она вошла в нацпроект «Семья».
На первом этапе пациенты проходят анкетирование, осмотр и сдают анализы. При необходимости врачи назначают второй этап с углубленными исследованиями. В поликлиниках расширили график работы: появились вечерние часы и прием в выходные. Для жителей районов второй год работает выездной «Репродуктивный консилиум» с андрологами, репродуктологами и гинекологами-хирургами.
Из прошедших диспансеризацию 123 человека — женщины, более 111 тысяч — мужчины. На дообследование направили свыше 22 тысяч пациентов. Врачи выявили почти 21,5 тысячи заболеваний. Среди них 986 случаев лейомиомы матки, 31 случай доброкачественной дисплазии молочной железы, 100 случаев женского и 20 случаев мужского бесплодия, 6 случаев злокачественных новообразований женских половых органов и 5 случаев рака молочной железы.
«Мужское бесплодие стали диагностировать все чаще. И это общемировая тенденция. Однако причина такого роста заключается, в первую очередь, в улучшении выявляемости этого заболевания. Ведь даже сама репродуктивная диспансеризация, как бесплатная медицинская услуга, появилась совсем недавно», — прокомментировали ситуацию в минздраве.
Медики призвали местных жителей регулярно обследоваться и вовремя обращаться за помощью к врачам.
