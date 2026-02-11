Такого вы больше не увидите: в Новосибирске обнародованы архивные снимки 100-летней давности

12 февраля 1926 года Новониколаевск официально перестал существовать — город получил имя, под которым его знает вся страна. Столетие назад царское название, данное в честь императора Николая II, отправили в архив, а на карте России появился Новосибирск. Идея переименования витала в воздухе задолго до финального решения. Советская власть последовательно избавлялась от монархического наследия, но Москва не утверждала ни один из предложенных горсоветом вариантов. Тогда к делу подключили народ. В ноябре 1925 года вопрос вынесли на обсуждение окружного съезда Советов — и предложения посыпались одно за другим. Более 50 вариантов: Старосибирск, Обск, Севград, Краснополь, Большевик, Красный Октябрь, Краснообск, Сибград, Советск, Новоленинск, Октябрьск-на-Оби, Трудовик, Коммуноград. Но большинству делегатов пришлось по душе короткое и ёмкое, простое и звучное предложение горного инженера Константина Тульчинского — «Новосибирск». Так 12 февраля 1926 года у города появилось имя, под которым он войдёт в историю.