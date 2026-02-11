Молодые аграрии Башкирии снова получат 750 тысяч рублей подъемных

Как пояснил вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов, эта работа вписывается в общероссийскую стратегию. Федеральный проект «Кадры в АПК», запущенный в прошлом году в составе нацпроекта, ставит задачу к 2030 году довести укомплектованность предприятий отрасли специалистами до 95 процентов. Глава ведомства подчеркнул, что сегодня министерство выстраивает целую систему подготовки компетентных кадров — от рядовых сотрудников до руководителей хозяйств и будущих фермеров-предпринимателей.