Губернатор Кондратьев: жертвой стрельбы в колледже в Анапе стал охранник

О стрельбе сначала сообщили сами учащиеся. Как писал Telegram-канал Baza, после выстрелов и криков на улице ~студенты забаррикадировались в аудиториях~. По их словам, в окна было видно бегущих людей, затем они закрыли двери и ждали, пока все закончится. По информации Mash, сначала прозвучало пять-шесть выстрелов, после чего студентам велели блокировать входы столами и стульями. Всего нападавший до задержания успел выстрелить 13 раз: десять — в коридоре учебного заведения, еще три — на улице.