«Константин Богомолов освобожден от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию. Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком», — сообщили в ведомстве.
Минкультуры освободило Богомолова от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств РФ Константин Богомолов освобожден от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию. Об этом сообщили журналистам в ведомстве.