Львова-Белова работает над воссоединением с семьями детей, вывезенных в ЕС

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка работает над воссоединением с семьями детей, принудительно вывезенных с линии фронта в том числе в Западную Европу, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
«Есть свидетельства родителей о деятельности организаций, вывозящих детей с линии фронта, а также фондов, которые эвакуировали детей из учреждений. Зачастую дальнейшая судьба ребят неизвестна, а родители продолжают их поиски», — сказала она журналистам.
Львова-Белова отметила, что иногда эти дети попадают в приемные семьи, а те уезжают в другие страны, например, в Западную Европу. Тогда вернуть детей становится практически невозможно.
«У нас в работе есть истории, когда воссоединиться с детьми в аналогичных ситуациях пытаются родители в России», — добавила детский омбудсмен.