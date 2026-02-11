Львова-Белова работает над воссоединением с семьями детей, вывезенных в ЕС

«Есть свидетельства родителей о деятельности организаций, вывозящих детей с линии фронта, а также фондов, которые эвакуировали детей из учреждений. Зачастую дальнейшая судьба ребят неизвестна, а родители продолжают их поиски», — сказала она журналистам.