Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый автобусный маршрут появится между Нижним Новгородом и Йошкар-Олой

Поездка приблизительно займет около 5 часов.

Источник: Глеб Никитин в Telegram

Новый автобусный маршрут между Нижним Новгородом и Йошкар-Олой запустят с 21 февраля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе автовокзала Йошкар-Олы.

Отправление первого автобуса маршрута № 10291 из Йошкар-Олы состоится в 15:00. Еще один рейс намечен на 23 февраля. Поездка приблизительно займет около 5 часов. О последующих рейсах обещают сообщить дополнительно.

Сведений об обратных рейсах — из Нижнего в Йошкар-Олу — пока что нет.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе пригородные автобусы интегрируют с электричками.