Новый автобусный маршрут появится между Нижним Новгородом и Йошкар-Олой

Новый автобусный маршрут между Нижним Новгородом и Йошкар-Олой запустят с 21 февраля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе автовокзала Йошкар-Олы.
Отправление первого автобуса маршрута № 10291 из Йошкар-Олы состоится в 15:00. Еще один рейс намечен на 23 февраля. Поездка приблизительно займет около 5 часов. О последующих рейсах обещают сообщить дополнительно.
Сведений об обратных рейсах — из Нижнего в Йошкар-Олу — пока что нет.
