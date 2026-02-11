В Геленджике усилят меры безопасности в школах после трагедии в Анапе

«Очевидно, что рамки и заборы — не всегда главный фактор. Важно укреплять доверие, правильно выстраивать диалог, внимание к внутреннему миру детей. Чтобы каждый ребенок знал: он не один, рядом есть взрослые, готовые услышать и вовремя помочь», — рассказал Богодистов.