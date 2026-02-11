Ричмонд
В Геленджике усилят меры безопасности в школах после трагедии в Анапе

Мэр Геленджика призывает к диалогу с детьми для их безопасности.

Источник: Комсомольская правда

После трагедии в Анапе в образовательных учреждениях Геленджике усилят меры безопасности. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Богодистов. Глава Геленджика в своих соцсетях выразил мнение, что нужно менять подход к детям.

«Очевидно, что рамки и заборы — не всегда главный фактор. Важно укреплять доверие, правильно выстраивать диалог, внимание к внутреннему миру детей. Чтобы каждый ребенок знал: он не один, рядом есть взрослые, готовые услышать и вовремя помочь», — рассказал Богодистов.

Напомним, что днем 11 февраля в холле одного из техникумов в Анапе студент открыл стрельбу. Охранник учреждения погиб. Еще два человека находятся в больнице с ранениями. Молодой человек задержан, с ним сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.

Алексей Богодистов пожелал сил и стойкости семьям погибшего и пострадавших.