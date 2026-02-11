Массовая драка прервала товарищеский матч «Ростова» с китайским клубом в ОАЭ

Футболисты устроили потасовку во время матча ФК «Ростов» и китайской командой «Чжэцзян Профешнл» на тренировочных сборах в ОАЭ. Об этом сообщает сайт KP.RU.
Товарищеская встреча проходила в Абу-Даби. В первом тайме между игроками возник конфликт, который быстро перерос в массовую драку. В результате матч был остановлен досрочно.
— Игра завершена. Команда проведет тренировку на поле, — подтвердили в пресс-службе «желто-синих».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице. За 18 матчей команда набрала 21 очко.
Соперник ростовчан по итогам чемпионата Китая-2025 расположился на седьмой строчке. В активе «Чжэцзян Профешнл» 42 очка после 30 туров.
Напомним, зимние сборы ростовской команды продлятся до 22 февраля.
