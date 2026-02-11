Ричмонд
Массовая драка прервала товарищеский матч «Ростова» с китайским клубом в ОАЭ

Футболисты не доиграли первый тайм из-за потасовки на поле в Абу-Даби.

Источник: Комсомольская правда

Футболисты устроили потасовку во время матча ФК «Ростов» и китайской командой «Чжэцзян Профешнл» на тренировочных сборах в ОАЭ. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Товарищеская встреча проходила в Абу-Даби. В первом тайме между игроками возник конфликт, который быстро перерос в массовую драку. В результате матч был остановлен досрочно.

— Игра завершена. Команда проведет тренировку на поле, — подтвердили в пресс-службе «желто-синих».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице. За 18 матчей команда набрала 21 очко.

Соперник ростовчан по итогам чемпионата Китая-2025 расположился на седьмой строчке. В активе «Чжэцзян Профешнл» 42 очка после 30 туров.

Напомним, зимние сборы ростовской команды продлятся до 22 февраля.

