Климат Земли близок к переходу в режим «неуправляемого парника»

«Переход каждого из этих индикаторов через “точку невозврата” сильно повлияет на климат Земли. К примеру, если круговая система течений в Атлантике ослабнет, на что указывают многие признаки, то джунгли Амазонки могут перейти через аналогичную точку и превратиться в саванну. Это приведет к выделению больших количеств парниковых газов, что усилит глобальное потепление и непредсказуемо повлияет на другие системы», — заявил профессор OSU Уильям Риппл, чьи слова приводит пресс-служба вуза.