Раскрыта важная роль африканских белок в распространении вируса оспы обезьян

Также ученые обнаружили генетические свидетельства того, что данная популяция мартышек как минимум дважды употребляла белок в пищу незадолго до начала эпидемии MPXV. Это говорит о том, что африканские полосатые белки могут быть одним из главных природных резервуаров вирусной оспы обезьян, что делает их опасными не только для приматов, но и для западноафриканских охотников, часто употребляющих этих грызунов в пищу и продающих их мясо на рынках, подытожили ученые.