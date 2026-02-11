В Учалах обновят старый корпус школы-интерната для особенных детей

Директор Фануза Зайнуллина рассказала: интернат открыли в 1997 году. В 2019-м по проекту «Доброшкола» здесь оснастили мастерские, спортзал, кабинеты психолога, информатики и музыки, закупили уличные тренажеры. В 2024—2025 годах по нацпроекту «Образование» капитально обновили второй корпус: появились коворкинг, зоны отдыха, библиотека, интерактивные доски и мебель. За счет республики благоустроили территорию и пополнили книжный фонд. Сейчас ремонтируют корпус № 1. На это выделено 23 миллиона рублей. Подрядчики заменят окна, двери, полы, кровлю, инженерные сети и входные группы.