Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Учалах обновят старый корпус школы-интерната для особенных детей

Учалинская школа-интернат готовится к новоселью в обновленных стенах.

Источник: Комсомольская правда

В Учалах стартовал ремонт первого корпуса коррекционной школы-интерната. В среду, 11 февраля, с работой учреждения ознакомился Радий Хабиров.

Директор Фануза Зайнуллина рассказала: интернат открыли в 1997 году. В 2019-м по проекту «Доброшкола» здесь оснастили мастерские, спортзал, кабинеты психолога, информатики и музыки, закупили уличные тренажеры. В 2024—2025 годах по нацпроекту «Образование» капитально обновили второй корпус: появились коворкинг, зоны отдыха, библиотека, интерактивные доски и мебель. За счет республики благоустроили территорию и пополнили книжный фонд. Сейчас ремонтируют корпус № 1. На это выделено 23 миллиона рублей. Подрядчики заменят окна, двери, полы, кровлю, инженерные сети и входные группы.

Завершить работы планируют к 1 августа 2026 года.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.