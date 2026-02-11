В Калининграде заработала платная парковка за бывшим Домом искусств

В 2025 году платные муниципальные парковки принесли в бюджет Калининграда почти 14 миллионов рублей. Всего на территории города обустроили больше стоянок для легковых автомобилей, часть из которых пока работают в тестовом режиме. Большинство из них расположены в центре, ещё несколько — на Сельме, в районе Южного вокзала и Рыбной деревни.