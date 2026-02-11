В Калининграде заработала платная парковка за бывшим Домом искусств

В Калининграде заработала платная муниципальная парковка за Театром эстрады (бывший Дом искусств). Стоянка вмещает 64 автомобиля.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, въезд и выезд на парковку организовали с двух сторон — с Ленинского проспекта и Тополиной аллеи. Стоимость часа составляет 70 рублей для легковых автомобилей. Как и на других стоянках, существуют бесплатные часы — ежедневно с 19:00 до 8:00, а также в выходные и праздники.
В 2025 году платные муниципальные парковки принесли в бюджет Калининграда почти 14 миллионов рублей. Всего на территории города обустроили больше стоянок для легковых автомобилей, часть из которых пока работают в тестовом режиме. Большинство из них расположены в центре, ещё несколько — на Сельме, в районе Южного вокзала и Рыбной деревни.
В феврале и марте 2026 года обещают открыть три новые парковки. Одна находится на улице Житомирской, 30, за торговым центром «Плаза». Две другие появятся на площади Победы и рядом с «Балтийским бизнес-центром» на Московском проспекте, 50.