Ростовская область заняла 9 место в стране по вводу жилья

В Ростовской области планируют построить полмиллиона квадратных метров жилья.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове состоялось совещание регионального минстроя, на котором подвели итоги работы в 2025 году и наметили планы на 2026 год. Как рассказал губернатор Юрий Слюсарь, приоритетом остается комплексное развитие территорий.

— В стадии проработки — проекты пяти договоров о КРТ в Ростове и Аксае на полмиллиона квадратных метров жилья. Также мы ищем решения для крупных территорий в Ростове, например, 100 га на левом берегу Дона, — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Также он сказал, что Донской край занимает девятое место среди российских регионов по вводу жилья.

— Задача — довести долю жилья, которое вводится по концепции комплексной застройки территорий, до 90%. Для этого готовятся масштабные изменения правил землепользования. Это даст новый импульс для развития нашей строительной отрасли, которая, несмотря на сложный 2025 год, показала высокие результаты, — добавил глава региона.

