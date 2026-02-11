В Сочи началось строительство 916-метровой эстакады обхода Адлера

Конструкция пройдет вдоль левого берега реки Кудепста с одной стороны и оползневого горного массива — с другой. Сооружение будут поддерживать 32 опоры высотой от 2,3 до 11,44 м. Маршрут начнется у Тихого переулка и завершится въездом в тоннели с западной стороны обхода.