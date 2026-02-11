Ричмонд
Росфинмониторинг внес «Рижский хлеб» в перечень террористов и экстремистов

Объединение, в которое входит гражданин Латвии Нормундс Бомис, владевший долей «Рижского хлеба», и ряд зарубежных хлебопекарных компаний, финансировавших Вооруженные силы Украины, внесли в перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

— Перечень террористов и экстремистов (включенные) организации: объединение, членами которого являются гражданин Латвии Бомис Нормундс, 2 октября 1964 года рождения, гражданка Украины Приходько Татьяна Николаевна, 21 октября 1977 года рождения, ООО «Рижский хлеб» в городе Чернигов, Украина; ООО Хлебный гурман в городе Киев, Украина, — передает сайт ведомства.

17 ноября 2025 года Росфинмониторинг включил экономиста Сергея Гуриева* и бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова* в реестр террористов и экстремистов. 13 ноября ведомство внесло в этот перечень политолога Екатерину Шульман* и предпринимателя Бориса Зимина*.

*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.