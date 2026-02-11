Росфинмониторинг внес «Рижский хлеб» в перечень террористов и экстремистов

Объединение, в которое входит гражданин Латвии Нормундс Бомис, владевший долей «Рижского хлеба», и ряд зарубежных хлебопекарных компаний, финансировавших Вооруженные силы Украины, внесли в перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.