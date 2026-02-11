Ричмонд
Пережившая сильный стресс Ирина Безрукова улетела в Таиланд на реабилитацию

Актриса Ирина Безрукова отправилась на длительные каникулы в Таиланд, чтобы восстановить истощённые ресурсы организма после года работы без отдыха и серьёзного эмоционального перенапряжения. Об этом она рассказала телеграм-каналу «Звездач».

«В этом году я сделала длинные каникулы и договорилась со всеми работодателями. Очень много работала в ноябре и декабре, 13 месяцев без полноценного отдыха, поэтому я его заслужила», — рассказала она.

Ирина поделилась, что заподозрилоа неладное и решила сдать анализы. Они показали высокий уровень кортизола — гормона, который реагирует на стресс.

Врачи предположили, что она перенесла серьёзное потрясение. Безрукова объяснила, что проживание сильных эмоций — суть её профессии, будь то кино, спектакли или проекты на пределе сил. Особенно сильный стресс, по её словам, организм пережил из-за участия в шоу «Дуэты», где ей впервые пришлось петь на публику.

Актриса заверила, что в борьбе со стрессом не использует медикаменты или спиртное, делая ставку исключительно на естественное восстановление. Своё нынешнее состояние она метафорично сравнила с раритетным авто 1965 года выпуска: такая машина требует куда более трепетного ухода, чем транспорт с меньшим пробегом.

Безрукова подтвердила, что отпуск оказался не просто желательным, а критически важным для неё, при этом уточнив: даже в минувшем сезоне, несмотря на серьёзные нагрузки, ей удалось избежать отмен спектаклей или съёмок по медицинским причинам.

Ранее актриса рассказала, что на данный момент не состоит в отношениях. Она ни с кем не встречается, а лишь занимается большим количеством творческих проектов. Безрукова вовлечена в работу и не нашла ещё свою вторую половинку.

