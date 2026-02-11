Эмоциональный интеллект важнее высокого IQ: психолог объяснил, для чего он нужен

Эксперт подчеркнул, что ЭИ не делает человека «добрым», а IQ — «умным». Это набор конкретных навыков: самоосознание, саморегуляция, мотивация, эмпатия и коммуникация. Ступак отметил, что Всемирный экономический форум уже включил эмпатию в топ-10 навыков будущего, так как алгоритмы не способны считывать человеческие эмоции.