Эмоциональный интеллект важнее высокого IQ: психолог объяснил, для чего он нужен

Клинический психолог Артём Ступак объяснил, почему умение распознавать эмоции стало важнее высокого IQ. По его словам, именно эмоциональный интеллект помогает справляться со стрессом, строить карьеру и сохранять гармонию в отношениях. Этим специалист поделился в беседе с aif.ru.
Эксперт подчеркнул, что ЭИ не делает человека «добрым», а IQ — «умным». Это набор конкретных навыков: самоосознание, саморегуляция, мотивация, эмпатия и коммуникация. Ступак отметил, что Всемирный экономический форум уже включил эмпатию в топ-10 навыков будущего, так как алгоритмы не способны считывать человеческие эмоции.
По словам Ступака, эмоциональный интеллект — это не врожденный талант, а тренируемый навык. В эпоху автоматизации именно человеческие качества, такие как гибкость и осознанность, становятся главным ресурсом для выживания и роста.
Также стало известно, что психологи не считают удалённую работу прямой угрозой для психики. Главное — сохранять режим и не позволять делам захватывать личное пространство, пишет RT.
Психолог Дарья Дугенцова пояснила, что при стабильном распорядке дня работа из дома не вредит здоровью. Плюсом такого формата она назвала отсутствие стресса из-за дороги, а главным минусом — стирание границ между офисом и местом отдыха.