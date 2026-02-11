ЦБ РФ утвердил процедуру отказа от переводов при мошеннических схемах

Банк России определил порядок отказа от зачисления денежных средств, полученных в результате мошеннического перевода. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале регулятора.
Согласно сообщению, граждане, реквизиты которых включены в базу данных Банка России, смогут подать заявление об отказе от зачисления на свой счет средств, поступивших в результате мошеннической операции, с последующим возвратом этих денег пострадавшему. Алгоритм действий кредитных организаций в подобных ситуациях закреплен в рекомендациях, направленных ЦБ в адрес банков.
Регулятор рекомендовал банкам организовать прием заявлений от клиентов — физических лиц об отказе от зачисления средств. Такая возможность должна быть обеспечена, в частности, в офисах кредитных организаций, по телефонам горячих линий либо через системы дистанционного банковского обслуживания.
Для возврата средств отправителю гражданину необходимо обратиться в обслуживающий банк с заявлением и указать номер запроса по операции без добровольного согласия клиента (REQ), уточнили в ЦБ. Данный идентификатор мошеннического перевода предоставляется Банком России по итогам рассмотрения обращения об исключении реквизитов из соответствующей базы данных.
После получения заявления банк, на счет которого поступили средства, перечисляет сумму мошеннической операции банку плательщика. Последний зачисляет деньги на счет пострадавшего клиента и направляет соответствующие сведения в Банк России.
На основании полученной информации регулятор принимает решение об исключении сведений о гражданине из базы данных о мошеннических операциях.