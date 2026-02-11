ЦБ РФ утвердил процедуру отказа от переводов при мошеннических схемах

Согласно сообщению, граждане, реквизиты которых включены в базу данных Банка России, смогут подать заявление об отказе от зачисления на свой счет средств, поступивших в результате мошеннической операции, с последующим возвратом этих денег пострадавшему. Алгоритм действий кредитных организаций в подобных ситуациях закреплен в рекомендациях, направленных ЦБ в адрес банков.