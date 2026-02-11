Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС проверит, помогли ли соглашения с бизнесом удержать цены в регионах

Федеральная антимонопольная служба России инициирует оценку результативности региональных соглашений, направленных на стабилизацию цен. Как информировала пресс-служба ведомства, территориальные подразделения ведомства запросят у сторон, подписавших эти соглашения, данные о динамике средних цен и торговых наценок, зафиксированной после их присоединения к данной инициативе.

«Территориальные органы запросят у участников соглашений сведения о средних показателях изменения цен и наценок после присоединения к инициативе», — говорится я в сообщении.

В ФАС отметили, что уже более 11,5 тысячи участников активно способствуют стабилизации цен на социально значимые товары и повышению их доступности для граждан, присоединившись к соответствующим меморандумам. Эти соглашения заключаются региональными властями с торговыми организациями и поставщиками в рамках установленного правительством порядка.

Ранее сообщалось, что ФАС начала проверки тарифов на коммунальные услуги после сообщений о возможном завышении цен. Речь идёт об электро-, тепло-, газо- и водоснабжении, а также водоотведении.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.