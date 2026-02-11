ФАС проверит, помогли ли соглашения с бизнесом удержать цены в регионах

«Территориальные органы запросят у участников соглашений сведения о средних показателях изменения цен и наценок после присоединения к инициативе», — говорится я в сообщении.
В ФАС отметили, что уже более 11,5 тысячи участников активно способствуют стабилизации цен на социально значимые товары и повышению их доступности для граждан, присоединившись к соответствующим меморандумам. Эти соглашения заключаются региональными властями с торговыми организациями и поставщиками в рамках установленного правительством порядка.
Ранее сообщалось, что ФАС начала проверки тарифов на коммунальные услуги после сообщений о возможном завышении цен. Речь идёт об электро-, тепло-, газо- и водоснабжении, а также водоотведении.
