Москвичи массово бронируют БДСМ-отели ко Дню влюблённых — занято уже 90% номеров

В Москве резко вырос спрос на тематические БДСМ-отели — в феврале интерес к таким гостиницам увеличился примерно в три раза. Как сообщает телеграм-канал «Новости Москвы», всплеск бронирований связан с приближающимся Днём святого Валентина.

Источник: Life.ru

Пары активно резервируют номера для романтических встреч: стоимость двух часов проживания варьируется от 6 до 9 тысяч рублей. Особенно востребованы комнаты с джакузи, зеркалами и необычным интерьером. По данным источников, на сегодняшний день занято около 90% подобных номеров, а свободных вариантов к празднику становится всё меньше.

По данным аналитиков, в 2026 году средние траты россиян на День святого Валентина выросли почти на 50%. Особенно заметен рост спроса на классические и нематериальные подарки — цветы, парфюмерию и сертификаты, чья популярность объясняется желанием сохранить эмоции при контролируемом бюджете. Средний чек в категории «Подарки и цветы» превысил 7 тысяч рублей.

