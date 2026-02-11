Москвичи массово бронируют БДСМ-отели ко Дню влюблённых — занято уже 90% номеров

Пары активно резервируют номера для романтических встреч: стоимость двух часов проживания варьируется от 6 до 9 тысяч рублей. Особенно востребованы комнаты с джакузи, зеркалами и необычным интерьером. По данным источников, на сегодняшний день занято около 90% подобных номеров, а свободных вариантов к празднику становится всё меньше.
По данным аналитиков, в 2026 году средние траты россиян на День святого Валентина выросли почти на 50%. Особенно заметен рост спроса на классические и нематериальные подарки — цветы, парфюмерию и сертификаты, чья популярность объясняется желанием сохранить эмоции при контролируемом бюджете. Средний чек в категории «Подарки и цветы» превысил 7 тысяч рублей.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.