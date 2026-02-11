Эксперт рассказала, как дефицит витамина B2 отражается на организме

Усталость, апатия и проблемы с кожей могут быть сигналом того, что организму не хватает витамина B2, рассказала нутрициолог Елена Желянина. Она пояснила, что этот микроэлемент помогает организму перерабатывать белки, жиры и углеводы, обеспечивая нормальную работу пищеварения и поддерживая уровень энергии. Об этом пишет NEWS.ru.
«Сейчас из каждого утюга кричат о том, что еда “пустая”, а без горы БАДов якобы не выжить. Особенно часто говорят про витамины группы B, в частности о рибофлавине. Мол, без него метаболизм встанет, пищеварение ляжет, и вообще — жизнь не мила», — отметила эксперт.
Желянина добавила, что при правильном питании организм способен самостоятельно поддерживать уровень рибофлавина, и дополнительный прием витамина в большинстве случаев не нужен. Главное — включать в рацион продукты, которые косвенно стимулируют его выработку.
По словам специалиста, источниками «умного топлива» для организма служат крахмалистые продукты: рис, кукуруза, овес, ячмень, зеленая греча, бобовые и корнеплоды. Крахмал питает полезную микрофлору, а она в ответ «производит» витамин B2.
Ранее KP.RU писал, что витамин B2 является водорастворимым и в организме не накапливается, поэтому надо позаботиться о постоянных его «поставках».