«Бритни Спирс клонировали»: как связаны зубы поп-звезды и файлы Эпштейна?

Казалось бы, какие могут быть пересечения между поп-звездой нулевых и финансистом-педофилом с острова Сент-Джеймс? Но Интернет — это машина по производству смыслов там, где их нет. И когда в опубликованных архивах нашлось письмо нейробиолога Марка Трамо, адресованное Джеффри Эпштейну, строчка о «проекте с участием Бритни Спирс» запустила эффект домино. Фанаты, годами жившие в парадигме «Бритни больше нет», ликовали: кажется, у них появилось доказательство.
«Проект Трамо»: Что на самом деле скрывает строка 029516.
Для непосвященных эта история звучит как сценарий научно-фантастического фильма. Суть теории, гуляющей по интернету максимально проста: в документах Эпштейна нашли «подтверждение» того, что Бритни Спирс клонировали. Якобы доктор Марк Трамо, невролог из Калифорнийского университета, запрашивал финансирование на эксперимент со знаменитостью. Но правда, как это часто бывает, скучна. В действительности файл 029516 содержит письмо, датированное 2011 годом. Трамо действительно писал Эпштейну о Бритни Спирс.
Однако речь шла об исследовательском проекте в области музыки и нейронаук, который застопорился из-за битвы певицы за опеку над детьми. Ни слова о клонировании, ни слова о ДНК, только академический интерес к личности знаменитости. Но всё-таки факт упоминания Спирс целых 115 раз в различных документах из архивов Эпштейна сыграл злую шутку. Для конспирологов любое число, отличное от нуля, автоматически становится кодом к разгадке тайны. И «проект» из письма Трамо мгновенно оброс ещё большим количеством теорий.
Как Бритни умерла в очередной раз: топ фанатских аргументов.
На самом деле, чтобы поверить в клона, фанатам не нужен был Эпштейн. Они «похоронили» оригинальную Бритни задолго до 2026 года. Нынешняя вспышка лишь наложение новой сенсации на старый фундамент. Теория о том, что настоящая Бритни Спирс погибла в начале нулевых или была «стёрта» системой опеки, гуляет по интернету уже почти два десятилетия. Часто упоминается мистическая автокатастрофа с участием Джастина Тимберлейка. Речь идёт о масштабном розыгрыше от Кита Крамера и Тони Лонго. Диджеи рассказали в эфире, что Бритни погибла в аварии, а Джастин в коме. На заявлении они решили не останавливаться и создали фальшивую страницу сайта BBS News, где подтверждали что Бритни сбил фургон с крендельками.
В прошлом году, разбирая феномен Бритни Спирс, мы подробно останавливались на основных пунктах безумия, которые до сих пор приводят в качестве железобетонных аргументов. Но не успели мы выдохнуть после фейковой аварии, конспирологи принялись доказывать кончину Бритни по зубам.
Стоматологический детектив.
Интернет-сыщики с линейками доказывают, что расстояние между передними зубами и даже форма челюсти на фото 2003 и 2025 годов, не совпадают. Так что же с зубами? С ними полный порядок. Есть масса логических объяснений таких существенных различий. По некоторым данным у Бритни была диастема (та самая исчезнувшая щель между передними зубами). Подобного рода недостатки корректируются за 6−12 месяцев, брекетами или винирами. Однако конспирологи уверены: это зубы клона! И даже в песни Mona Lisa 2009 года есть строчка: «She wants you to know, She’s been cloned». Если перевести на русский, то получится зловещее: «Она хочет, чтобы ты знал, её клонировали».
«Вечные» корни Бритни Спирс.
Самый вирусный аргумент 2025 года в пользу теории о клонировании, который мы не смогли обойти стороной, — причёска. Колористы сходятся во мнении, что невозможно годами поддерживать один сантиметр отросших корней. А если посмотреть в социальные сети звезды, то многие увидят, что Бритни Спирс словно «заморозилась» с одной длиной волос, их цветом и даже отросшими корнями, которые не растут дальше. Подтверждение теории или просто поддержание стиля?
Исчезающие тату.
Пожалуй самый загадочный феномен Бритни Спирс это татуировки. Либо звездочки и феи на теле певицы меняют расположение, либо вовсе пропадают. Конечно для конспирологов это очередной аргумент в пользу смерти оригинала. Но некоторые фанаты всё-таки догадываются о существовании процедуры выведения татуировок. Из некоторых источников известно, что звезда заявляла в социальных сетях о том, что проходит процедуры удаления старых тату. Миллионы людей выводят татуировки, и то, что Бритни не сделала из этого реалити-шоу, не значит что этого не было. Возможно, они напоминают певице о временах опеки, а может быть фея на пояснице в 40+ смотрится уже не так хорошо.
Чтобы понять шумиху вокруг Бритни Спирс, следует осознать масштаб явления, который называется «Файлы Эпштейна». 30 января Министерство юстиции США открыло к 3 миллионам страниц материалов. Это многолетняя переписка, показания свидетелей и черновики писем, которые ФБР собирало годами. Среди файлов мелькают неожиданные имена: от принца Эндрю до моделей из Краснодара. В общей атмосфере подозрительности упоминание любого имени рядом с фамилией Эпштейн, трактуется как соучастие.
Есть в этом какая-то грустная ирония. Бритни Спирс провела 13 лет под тотальным контролем отца. Фанаты кричали «FreeBritney», а теперь, когда она свободна и выкладывает то, что действительно хочет, фанаты твердят что поп-звезда уже не та. Гораздо проще поверить в то, что человека подменили, чем в то, что кто-то больше не собирается соответствовать ничьим ожиданиям. А ранее Life.ru рассказыал, как Аврора Киба потратила 30 млн рублей на празднование 20-летия, после расставания с Григорием Лепсом.
