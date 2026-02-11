«Бритни Спирс клонировали»: как связаны зубы поп-звезды и файлы Эпштейна?

На самом деле, чтобы поверить в клона, фанатам не нужен был Эпштейн. Они «похоронили» оригинальную Бритни задолго до 2026 года. Нынешняя вспышка лишь наложение новой сенсации на старый фундамент. Теория о том, что настоящая Бритни Спирс погибла в начале нулевых или была «стёрта» системой опеки, гуляет по интернету уже почти два десятилетия. Часто упоминается мистическая автокатастрофа с участием Джастина Тимберлейка. Речь идёт о масштабном розыгрыше от Кита Крамера и Тони Лонго. Диджеи рассказали в эфире, что Бритни погибла в аварии, а Джастин в коме. На заявлении они решили не останавливаться и создали фальшивую страницу сайта BBS News, где подтверждали что Бритни сбил фургон с крендельками.