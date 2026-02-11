В России могут подорожать устрицы и мидии

В Госдуме предложили применять сниженную ставку по НДС в 10 процентов на товары для детей и подростков, но повысить ее на деликатесы, включая устрицы и мидии. Об этом в среду, 11 февраля, заявил автор инициативы, депутат Госдумы Владимир Сысоев.
Речь идет о товарах, представленных в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности, и в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности.
Парламентарии подчеркнули, что «доступность товаров для детей должна быть целостной, чтобы не снижать материальное благосостояние семей».
При этом чтобы сбалансировать бюджет, депутаты предложили отменить ставку по НДС в размере 10 процентов на некоторые деликатесы, включая устрицы, гребешки и мидии, которые не являются продуктами первой необходимости, передает Газета.Ru.
В декабре прошлого года в ФАС России заявили, что изменение НДС не должно становиться основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания. В ведомстве напомнили, что льготная ставка НДС для таких товаров по-прежнему составит 10 процентов. ФАС РФ также обратила внимание участников рынка на необходимость недопущения необоснованного повышения цен как на продовольственные, так и на непродовольственные товары. В ведомстве подчеркнули, что требования антимонопольного законодательства должны соблюдаться неукоснительно при осуществлении торговой деятельности.