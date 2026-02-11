В России могут подорожать устрицы и мидии

В декабре прошлого года в ФАС России заявили, что изменение НДС не должно становиться основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания. В ведомстве напомнили, что льготная ставка НДС для таких товаров по-прежнему составит 10 процентов. ФАС РФ также обратила внимание участников рынка на необходимость недопущения необоснованного повышения цен как на продовольственные, так и на непродовольственные товары. В ведомстве подчеркнули, что требования антимонопольного законодательства должны соблюдаться неукоснительно при осуществлении торговой деятельности.