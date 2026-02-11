Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным

Президент Польши Кароль Навроцкий в среду, 11 февраля, заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если это потребуется для интересов его страны. Об этом сообщил портал Onet wiadomosci.

Президент Польши Кароль Навроцкий в среду, 11 февраля, заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если это потребуется для интересов его страны. Об этом сообщил портал Onet wiadomosci.

— Во время избирательной кампании мне задали вопрос, сяду ли я за один стол с Владимиром Путиным. Я ответил, что сяду с каждым, если этого потребуют интересы Республики (Польши — прим. «ВМ»), — подчеркнул политик.

Польский лидер напомнил, что объявлен в России в розыск, и отметил, что не спешит вести переговоры с Путиным, но готов к консультациям, если они потребуются.

9 февраля бывший британский дипломат Ян Прауд выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы легитимизировать свой статус лидера страны. Он добавил, что подписание мирного соглашения с Россией может стать отражением желания лидера киевского режима представить себя в роли миротворца и повысить свою популярность среди граждан.

По словам первого заместителя председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексея Чепы, Зеленский хочет встретиться с Владимиром Путиным для введения в заблуждение украинцев. Он подчеркнул, что не видит целесообразности во встрече, которая предназначена для обмана общественности.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше