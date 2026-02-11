Президент Польши Кароль Навроцкий в среду, 11 февраля, заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если это потребуется для интересов его страны. Об этом сообщил портал Onet wiadomosci.
— Во время избирательной кампании мне задали вопрос, сяду ли я за один стол с Владимиром Путиным. Я ответил, что сяду с каждым, если этого потребуют интересы Республики (Польши — прим. «ВМ»), — подчеркнул политик.
Польский лидер напомнил, что объявлен в России в розыск, и отметил, что не спешит вести переговоры с Путиным, но готов к консультациям, если они потребуются.
9 февраля бывший британский дипломат Ян Прауд выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы легитимизировать свой статус лидера страны. Он добавил, что подписание мирного соглашения с Россией может стать отражением желания лидера киевского режима представить себя в роли миротворца и повысить свою популярность среди граждан.
По словам первого заместителя председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексея Чепы, Зеленский хочет встретиться с Владимиром Путиным для введения в заблуждение украинцев. Он подчеркнул, что не видит целесообразности во встрече, которая предназначена для обмана общественности.