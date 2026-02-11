В Госдуме предложили понизить ставку НДС на товары для детей

По словам Сысоева, речь идет о товарах, внесенных в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности и Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности. Депутат подчеркнул, что россияне указывают нехватку денежных средств и высокую стоимость на товары для детей, говоря о причинах отказа от рождения ребенка.