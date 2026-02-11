В Госдуме предложили понизить ставку НДС на товары для детей

В Госдуме предложили снизить ставку по НДС в 10% на товары для детей и подростков. Об этом в беседе с Газета.ru рассказал депутат ГД Владимир Сысоев, являющийся автором инициативы.
«Предлагается применять сниженную налоговую ставку по налогу на добавленную стоимость в размере 10% в отношении всей продукции для детей и подростков», — рассказал парламентарий.
По словам Сысоева, речь идет о товарах, внесенных в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности и Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности. Депутат подчеркнул, что россияне указывают нехватку денежных средств и высокую стоимость на товары для детей, говоря о причинах отказа от рождения ребенка.
При этом, для сбалансированности бюджета, инициативой предлагается повысить налог на деликатесы, которые не относятся к категории продуктов первой необходимости.
