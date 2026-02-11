В Госдуме призвали поднять НДС на устрицы и снизить на детские товары

Речь идёт о товарах, включённых в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности, а также в Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности. Как пояснили в ЛДПР, согласно опросам 2025 года, большинство респондентов назвали нехватку денег основной причиной отказа от рождения детей. Граждане также жалуются на высокую стоимость детских товаров — от игрушек до мебели.
В партии подчеркнули, что доступность такой продукции должна быть целостной, чтобы не снижать материальное благосостояние семей. Для сбалансированности бюджета законопроект предлагает отменить пониженную ставку НДС в 10% на ряд деликатесов, в том числе устриц, гребешков и мидий, которые, по мнению авторов, не являются продуктами первой необходимости.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что применение сниженной ставки НДС на всю продукцию для детей и подростков позволит сохранить в бюджетах семей дополнительные деньги.
Ранее в Госдуме предложили разрешить россиянам направлять часть уплаченного НДФЛ на формирование пенсии своих родителей. Размер возможной доплаты предполагается привязать к количеству детей, что может стать дополнительным демографическим стимулом.
