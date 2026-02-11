Ричмонд
В Госдуме призвали поднять НДС на устрицы и снизить на детские товары

ЛДПР предлагает снизить ставку НДС до 10% на товары для детей и подростков, одновременно повысив налог на деликатесную продукцию, включая устрицы и мидии. Автором инициативы выступил депутат Владимир Сысоев, о чём он сообщил «Газете.ru».

Источник: Life.ru

Речь идёт о товарах, включённых в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности, а также в Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности. Как пояснили в ЛДПР, согласно опросам 2025 года, большинство респондентов назвали нехватку денег основной причиной отказа от рождения детей. Граждане также жалуются на высокую стоимость детских товаров — от игрушек до мебели.

В партии подчеркнули, что доступность такой продукции должна быть целостной, чтобы не снижать материальное благосостояние семей. Для сбалансированности бюджета законопроект предлагает отменить пониженную ставку НДС в 10% на ряд деликатесов, в том числе устриц, гребешков и мидий, которые, по мнению авторов, не являются продуктами первой необходимости.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что применение сниженной ставки НДС на всю продукцию для детей и подростков позволит сохранить в бюджетах семей дополнительные деньги.

Ранее в Госдуме предложили разрешить россиянам направлять часть уплаченного НДФЛ на формирование пенсии своих родителей. Размер возможной доплаты предполагается привязать к количеству детей, что может стать дополнительным демографическим стимулом.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

