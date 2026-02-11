В Минсельхозе объяснили россиянам, почему огурцы так резко подорожали

При этом в ведомстве подчеркнули, что отпускные цены производителей сейчас остаются ниже прошлогодних показателей практически по всем видам овощей. Ожидается, что ситуация изменится уже весной: по мере поступления на рынок продукции из парников, а затем и овощей открытого грунта стоимость начнет постепенно снижаться.