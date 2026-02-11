В Минсельхозе объяснили россиянам, почему огурцы так резко подорожали

«Ценовая ситуация на рынке овощей, в первую очередь на огурцы, характеризуется ярко выраженной сезонностью. В зимний период эта продукция традиционно дорожает в связи с переходом на тепличные овощи, которые требуют больших затрат на производство», — указано в сообщении Минсельхоза.
При этом в ведомстве подчеркнули, что отпускные цены производителей сейчас остаются ниже прошлогодних показателей практически по всем видам овощей. Ожидается, что ситуация изменится уже весной: по мере поступления на рынок продукции из парников, а затем и овощей открытого грунта стоимость начнет постепенно снижаться.
Ранее Life.ru писал, что цены на огурцы в России за последние три месяца выросли более чем в два раза, однако эксперты считают такую динамику сезонной нормой. К концу января килограмм огурцов в среднем стоил 300,1 рубля, что на 111,1 рубля дороже, чем в конце октября.
