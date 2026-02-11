В Финляндии транспорт понес огромные убытки из-за замерзающих систем AdBlue

Системы снижения выбросов с использованием реагента AdBlue в дизельных автомобилях не выдержали морозов в Финляндии. Как сообщила Финская ассоциация транспорта и логистики SKAL, проблемы с замерзанием AdBlue при температуре порядка минус 11 градусов привели к значительным финансовым потерям транспортных компаний.