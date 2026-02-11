В Финляндии транспорт понес огромные убытки из-за замерзающих систем AdBlue

Системы снижения выбросов с использованием реагента AdBlue в дизельных автомобилях не выдержали морозов в Финляндии. Как сообщила Финская ассоциация транспорта и логистики SKAL, проблемы с замерзанием AdBlue при температуре порядка минус 11 градусов привели к значительным финансовым потерям транспортных компаний.
В условиях текущей зимы, когда транспортные средства длительное время находятся на открытом воздухе, баки с AdBlue — водным раствором мочевины — промерзают до состояния твердого льда.
По данным ассоциации, проблема распространяется на весь дизельный транспорт, включая строительную технику. В Финляндии с ней столкнулись не менее 80% транспортных компаний.
В отраслевой организации INFRA указали, что одна подобная неисправность тяжелой техники влечет расходы свыше 10 тысяч евро с учетом затрат на ремонт, вынужденные простои и производственные потери.
Как отмечает издание Iltalehti, наиболее остро ситуация проявилась в северных районах страны, где из-за сильных морозов была приостановлена эксплуатация тяжелой техники в шахтах и на строительных объектах.
В SKAL также сообщили, что разработанное финской компанией Kemion Oy морозоустойчивое решение не прошло процедуру стандартизации в Евросоюзе.