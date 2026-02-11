Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финляндии транспорт понес огромные убытки из-за замерзающих систем AdBlue

Системы снижения выбросов с использованием реагента AdBlue в дизельных автомобилях не выдержали морозов в Финляндии.

Источник: Аргументы и факты

Системы снижения выбросов с использованием реагента AdBlue в дизельных автомобилях не выдержали морозов в Финляндии. Как сообщила Финская ассоциация транспорта и логистики SKAL, проблемы с замерзанием AdBlue при температуре порядка минус 11 градусов привели к значительным финансовым потерям транспортных компаний.

В условиях текущей зимы, когда транспортные средства длительное время находятся на открытом воздухе, баки с AdBlue — водным раствором мочевины — промерзают до состояния твердого льда.

По данным ассоциации, проблема распространяется на весь дизельный транспорт, включая строительную технику. В Финляндии с ней столкнулись не менее 80% транспортных компаний.

В отраслевой организации INFRA указали, что одна подобная неисправность тяжелой техники влечет расходы свыше 10 тысяч евро с учетом затрат на ремонт, вынужденные простои и производственные потери.

Как отмечает издание Iltalehti, наиболее остро ситуация проявилась в северных районах страны, где из-за сильных морозов была приостановлена эксплуатация тяжелой техники в шахтах и на строительных объектах.

В SKAL также сообщили, что разработанное финской компанией Kemion Oy морозоустойчивое решение не прошло процедуру стандартизации в Евросоюзе.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше