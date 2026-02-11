Ричмонд
Роднина объяснила причину низких оценок Гуменника на Олимпиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила причину низких оценок фигуриста Петра Гуменника на зимних Олимпийских играх в Италии. По ее словам, это связано со множеством причин, включая волнение и проблемы с музыкой.

— Есть масса причин — это и волнение, и то, что это первый такой большой старт, номер стартовый не самый лучший, проблемы с музыкой. Так что все вместе сказалось. Я не могу дать оценку музыке, потому что я не видела его выступления на Чемпионате России, — сказала Роднина.

Она добавила, что у фигуриста были ошибки в ходе выступления. Она также пожелала спортсмену справиться с нервами и эмоциями.

— Только одно знаю — на Олимпийских играх нужно всегда кататься без ошибок. Увы, у него они были. Хочу ему пожелать все-таки справиться со своими нервами и со своими эмоциями и не допускать ошибок в произвольной программе, — передает ее слова StarHit.

Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для использования в программе. Позже журналист Дмитрий Губерниев возмутился, что команда не озаботилась этим вопросом. Он также назвал их бездействие «раздолбайством».

В результате фигурист изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы и выступил под композицию «Waltz 1805».

7 февраля Роднина прокомментировала церемонию открытия зимних Олимпийских игр — 2026. По ее словам, в ходе мероприятия было ощущение праздника спорта.