Роднина объяснила причину низких оценок Гуменника на Олимпиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила причину низких оценок фигуриста Петра Гуменника на зимних Олимпийских играх в Италии. По ее словам, это связано со множеством причин, включая волнение и проблемы с музыкой.
— Есть масса причин — это и волнение, и то, что это первый такой большой старт, номер стартовый не самый лучший, проблемы с музыкой. Так что все вместе сказалось. Я не могу дать оценку музыке, потому что я не видела его выступления на Чемпионате России, — сказала Роднина.
Она добавила, что у фигуриста были ошибки в ходе выступления. Она также пожелала спортсмену справиться с нервами и эмоциями.
— Только одно знаю — на Олимпийских играх нужно всегда кататься без ошибок. Увы, у него они были. Хочу ему пожелать все-таки справиться со своими нервами и со своими эмоциями и не допускать ошибок в произвольной программе, — передает ее слова StarHit.
Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для использования в программе. Позже журналист Дмитрий Губерниев возмутился, что команда не озаботилась этим вопросом. Он также назвал их бездействие «раздолбайством».
В результате фигурист изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы и выступил под композицию «Waltz 1805».
7 февраля Роднина прокомментировала церемонию открытия зимних Олимпийских игр — 2026. По ее словам, в ходе мероприятия было ощущение праздника спорта.