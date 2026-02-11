Есть все возможности помогать участникам СВО прямо сейчас, заявил Медведев

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. У России есть все возможности, чтобы делать всё для помощи участникам СВО прямо сейчас, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«У нас сейчас есть все возможности, подчёркиваю, чтобы делать всё, что нужно для участников СВО, прямо сейчас», — сказал Медведев.
Видео выступления он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
