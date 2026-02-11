Новая четырехполосная дорога к «Восточному выезду» появится в Уфе

В Уфе продолжают строить отрезок дороги, который свяжет проспект Салавата Юлаева с улицей Комсомольской. Эту трассу решили назвать в честь города Галле. Длина нового четырехполосного участка составит чуть больше километра.
Благодаря этой дороге у водителей появится более простой путь к федеральным трассам М-5 и М-7. Местные власти рассчитывают, что пробки на центральных улицах станут меньше, а время поездок для многих заметно сократится. Параллельно с укладкой асфальта рабочие занимаются переносом и обновлением подземных коммуникаций: в сумме им предстоит проложить около 12 километров новых сетей.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал, что сейчас строители заканчивают монтаж бытовой канализации вдоль проспекта и тянут ливневку. По словам градоначальника, все основные работы планируют закрыть в 2026 году.