Фото со страдающей ДЦП дочерью Федора и Светланы Бондарчук появилось в Сети

Варвара Бондарчук — не единственная дочь известного режиссера, которая страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году Андрей Кончаловский вместе с семьей попал в аварию на юге Франции, в результате которой его 14-летняя дочь Мария получила черепно-мозговую травму, и ее ввели в искусственную кому. Девушка находится в ней уже 12 лет. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, что происходит с мозгом при длительной коме и можно ли из нее выйти.