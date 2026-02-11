Фото со страдающей ДЦП дочерью Федора и Светланы Бондарчук появилось в Сети

Режиссер Федор Бондарчук в понедельник, 9 февраля, опубликовал фотографию, на которой, помимо него, запечатлен его старший сын Сергей, племянницы Маргарита и Вера, а также 26-летняя дочь Варвара, которая страдает детским церебральным параличом (ДЦП) и жила в специализированных учреждениях за границей.
Федор и Сергей Бондарчук основали фонд в 2022 году. Организация занимается ранней помощью детям с множественными нарушениями от 0 до трех лет в России.
— На примере своей собственной истории Федор и Сергей Бондарчук понимают, как важна ранняя помощь, адаптация, подготовка специалистов и сопровождение семьи с самых начальных этапов жизни малыша: 26 лет назад родилась их Варя, у нее ДЦП, которая и послужила вдохновением для создания фонда, — передает Telegram-канал организации.
Варвара Бондарчук — не единственная дочь известного режиссера, которая страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году Андрей Кончаловский вместе с семьей попал в аварию на юге Франции, в результате которой его 14-летняя дочь Мария получила черепно-мозговую травму, и ее ввели в искусственную кому. Девушка находится в ней уже 12 лет. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, что происходит с мозгом при длительной коме и можно ли из нее выйти.